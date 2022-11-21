Реклама
Прямой эфир
Армия
Под Херсоном уничтожены пытавшиеся перебраться на левый берег Днепра диверсанты
Мир
Лукашенко назвал падение украинской ракеты в Польше «договорняком»
Мир
В Киеве и Одессе начались экстренные отключения электроэнергии
Происшествия
Подозреваемого в убийстве женщины на юго-западе Москвы арестовали
Общество
Число погибших при пожаре в центре Москвы возросло до семи человек
Общество
В Кремле заявили о намерении найти и наказать участников расстрела военнопленных
Происшествия
В Донецке 59 горняков заблокированы под землей после ударов ВСУ
Мир
Порядка 44 человек погибли при землетрясении в Индонезии
Общество
В Госдуме поддержали законопроект о выходном 31 декабря
Общество
В ЛНР сообщили о назревающем бунте среди офицеров ВСУ на направлении Кременной
Мир
Санду спрогнозировала углубление кризиса в Молдавии
Мир
Польша разместит на границе с Украиной батареи ПВО Patriot
Сюжет:

Глава администрации Читы оставил свой пост и отправился в зону СВО

Глава администрации Читы Сапожников оставил ушел в отставку и отправился в зону СВО
0
Фото: ТАСС/Эрик Романенко
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Руководитель администрации Читы Александр Сапожников ушел в отставку и отправился в зону специальной военной операции. Об этом он сообщил в понедельник, 21 ноября, в своем Telegram-канале.

Вне боя: как живут бойцы на фронте в Донбассе
Спецпроект «Известий» о том, как организован быт участников спецоперации

«Я принял решение отправиться туда, где сегодня нужен больше всего, — в зону специальной военной операции. Как десантник с боевым опытом, как гражданин я не могу оставаться в стороне от судьбоносного сражения нашей Родины за право на будущее, которое мы получили от наших предков. Мой долг и мое призвание вновь встать на защиту нашей страны», — написал он.

Сапожников также пожелал Чите «гармоничного и динамитного развития», а жителям города счастья и благополучия.

Александр Сапожников занимал пост руководителя администрации Читы с ноября 2019 года.

Ранее, 11 ноября, сообщалось, что бывший гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин возглавил в зоне СВО инспекторскую группу военных советников под названием «Царские волки», которая оказывает военно-техническую поддержку подразделениям в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР). 25 октября стало известно, что Рогозин взял себе позывной Космос для радиообмена.

25 сентября сообщалось, что депутат Госдумы Виталий Милонов стал наводчиком противотанковой батареи в Донбассе. Он рассказал, что вернул себе старый позывной — Густав.

До этого, 24 сентября, сообщалось, что многие из региональных и муниципальных депутатов «Единой России» приняли решение участвовать в специальной военной операции добровольцами. Как отметил парламентарий Олег Колесников, депутаты Госдумы освобождены от участия в боевых действиях, но после объявления мобилизации им прятаться за подобными возможностями неуютно и некомфортно.

21 сентября в РФ была объявлена частичная мобилизация. 31 октября Путин заявил о ее завершении.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. В Москве подчеркивали, что удары ведутся только по военной инфраструктуре.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022