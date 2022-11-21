Глава администрации Читы оставил свой пост и отправился в зону СВО

Руководитель администрации Читы Александр Сапожников ушел в отставку и отправился в зону специальной военной операции. Об этом он сообщил в понедельник, 21 ноября, в своем Telegram-канале.

«Я принял решение отправиться туда, где сегодня нужен больше всего, — в зону специальной военной операции. Как десантник с боевым опытом, как гражданин я не могу оставаться в стороне от судьбоносного сражения нашей Родины за право на будущее, которое мы получили от наших предков. Мой долг и мое призвание вновь встать на защиту нашей страны», — написал он.

Сапожников также пожелал Чите «гармоничного и динамитного развития», а жителям города счастья и благополучия.

Александр Сапожников занимал пост руководителя администрации Читы с ноября 2019 года.

Ранее, 11 ноября, сообщалось, что бывший гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин возглавил в зоне СВО инспекторскую группу военных советников под названием «Царские волки», которая оказывает военно-техническую поддержку подразделениям в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР). 25 октября стало известно, что Рогозин взял себе позывной Космос для радиообмена.

25 сентября сообщалось, что депутат Госдумы Виталий Милонов стал наводчиком противотанковой батареи в Донбассе. Он рассказал, что вернул себе старый позывной — Густав.

До этого, 24 сентября, сообщалось, что многие из региональных и муниципальных депутатов «Единой России» приняли решение участвовать в специальной военной операции добровольцами. Как отметил парламентарий Олег Колесников, депутаты Госдумы освобождены от участия в боевых действиях, но после объявления мобилизации им прятаться за подобными возможностями неуютно и некомфортно.

21 сентября в РФ была объявлена частичная мобилизация. 31 октября Путин заявил о ее завершении.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. В Москве подчеркивали, что удары ведутся только по военной инфраструктуре.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».