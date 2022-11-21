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В США предрекли провал Вашингтону в попытках противостоять Москве и Пекину

FA: стремление противостоять одновременно РФ и КНР приведет США к провалу
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Стремление противостоять одновременно России и Китаю обернется для США провалом. Об этом 18 ноября написал американский аналитик Ричард Фонтэйн в статье для издания Foreign Affairs.

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«Попытка противостоять российскому и китайскому влиянию, даже работая с союзниками и предпринимая все другие разумные шаги для усиления американской мощи, обречена на провал. Попытка реализовывать всё это по всему миру приведет к истощению и подорвет способность США решать наиболее важные вопросы», — отметил он.

Аналитик считает, что в этом заключается суть «стратегической головоломки», которую предстоит решить Вашингтону. По его мнению, для этого необходимо более тонко расставлять внешнеполитические приоритеты.

Ранее, 15 ноября, глава МИД КНР Ван И заявил, что Китай готов вместе с Россией содействовать развитию многополярного мира, а также поддерживать демократизацию международных отношений и защищать международную систему, в основе которой лежит ООН.

28 октября обозреватель Себастьен Бусуа для французского журнала Le Point написал, что коллективному Западу пора признать, что мир все больше разворачивается на Восток, становясь многополярным, а демократические ценности потеряли свою привлекательность.

До этого, 13 октября, президент России Владимир Путин заявил, что сегодня страны Азии играют очень большую роль в становлении многополярного мира и что они становятся локомотивом мировой экономики.

В конце сентября российский лидер сказал, что в настоящее время в мире идет непростой процесс формирования более справедливого мироустройства, однополярная гегемония рушится, а мир движется к многополярности.

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