Во Франции указали на необходимость признания Западом потери контроля над миром

Коллективному Западу пора признать, что мир всё больше разворачивается на Восток, становясь многополярным, а демократические ценности потеряли свою привлекательность. Об этом 28 октября пишет обозреватель Себастьен Бусуа для французского журнала Le Point.

По мнению Бусуа, сотрудничество Москвы и Пекина составляет сильную конкуренцию гегемонии США. При этом вместо того чтобы адаптировать свою политику под меняющиеся реалии, Вашингтон упорствует.

«Мы слишком долго не замечали очевидного: наши «демократические» ценности, свобода и вся вытекающая из этого квазирелигиозная «вера в западную цивилизацию», которую мы повторяем и тщетно пытаемся экспортировать последние двадцать лет, к сожалению, уже не имеют значения и больше никого не привлекают. Мир всё меньше верит нашей «демократии», одновременно устремляя взор на Восток», — утверждает обозреватель.

Причиной этих изменений автор статьи считает прежде всего политику самого Запада, который, насаждая свои правила игры, сам нарушал их на протяжении многих лет.

Бусуа подчеркнул, что теперь единственным для Запада способом существования в формирующемся новом многополярном мире остается дипломатия и взаимный интерес к другим цивилизациям.

«Обмениваться мнениями — это не уступка противнику, даже если процесс такого общения нелегок. Также необходимо приложить значительные усилия для изучения и знакомства с новыми державами, которые мы отвергаем прежде всего по неведению», — предупредил он.

27 октября президент России Владимир Путин в ходе выступления на дискуссионном клубе «Валдай» указал на то, что многополярность является реальным и единственным шансом для Европы восстановить свою политическую и экономическую субъектность.

Нескольким днями ранее, 25 октября, президент Ирана Ибрахим Раиси заявил, что строительство многополярного мира не остановить. Иранский лидер подчеркнул, что Тегеран серьезно относится к развитию отношений с Москвой и считает Шанхайскую организацию сотрудничества одним из центров силы.

29 сентября Путин заявил, что в мире идет непростой процесс формирования более справедливого мироустройства, однополярная гегемония рушится, а мир движется к многополярности. Российский лидер добавил, что это движение является магистральным, стратегическим вектором мировой политики.