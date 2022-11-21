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В Бурятии дети играли с зажигалкой и спровоцировали пожар

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Фото: vk.com/Ариг Ус
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Четыре человека, включая двоих детей, получили ожоги разных частей тела при пожаре в Бурятии. Об этом сообщила пресс-служба республиканского агентства ГО и ЧС в понедельник, 21 ноября.

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«Перед возгоранием сожители уснули в состоянии алкогольного опьянения, дети в это время играли зажигалкой и подожгли вещи. От пожара женщина проснулась и выбежала на улицу, чтобы позвать на помощь соседей. Затем вернулась в дом, вывела детей и сожителя», — говорится в публикации ведомства в социальной сети «ВКонтакте».

Инцидент произошел в селе Саяны Окинского района. Огонь потушили жильцы и соседи, пожарных они не вызывали. После ликвидации огня сестра пострадавшей обратилась к фельдшеру, который вызвал бригаду скорой медицинской помощи.

«Пострадавшие были доставлены в ГБУЗ «Окинская ЦРБ». Женщина 1983 г.р. с ожогом лица, верхних и нижних конечностей 45-50%, мужчина 1985 г.р. получил ожог лица, обеих ладоней второй-третьей степени, двое детей 2017 и 2020 г.р. получили ожоги туловища и конечностей 10-15%», — добавили в ведомстве.

В ночь на 18 ноября в деревне Матвеевка Стерлитамакского района произошел пожар в квартире двухквартирного дома. В результате погибла семья с пятью детьми. Позднее в СК по региону отметили, что всего в квартире находились семеро детей, двоих из них спас отец. Однако спасти свою жизнь и остальных членов семьи он не смог.

Следственное управление СК России по Республике Башкортостан возбудило уголовное дело по факту гибели людей в пожаре. Предварительно, причиной возгорания стало короткое замыкание.

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