СК возбудил уголовное дело по факту гибели семьи в пожаре в Башкирии
Следственное управление СК России по Республике Башкортостан возбудило уголовное дело по факту гибели семерых человек в пожаре в Стерлитамаке. При пожаре скончались родители и пятеро детей.
«В настоящее время проводится осмотр места происшествия, по результатам которого будет назначен комплекс судебных экспертиз, допрашиваются очевидцы и другие свидетели, устанавливаются все причины и условия, способствовавшие произошедшему», — говорится в сообщении пресс-службы СК.
Как сообщили «РИА Новости» власти региона, погибшая при пожаре семья была благополучной и воспитывала в том числе приемных детей. По данным источника агентства в экстренных службах, одной из версий трагедии может быть короткое замыкание.
Ранее в этот день сообщалось, что в деревне Матвеевка Стерлитамакского района произошел пожар в квартире двухквартирного дома. В результате погибла семья с пятью детьми.
Позднее в СК по региону отметили, что всего в квартире находились семеро детей, двоих из них спас отец. Однако спасти свою жизнь и остальных членов семьи он не смог.