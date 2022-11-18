Пятеро детей и двое взрослых погибли при пожаре в Башкирии
Семья с пятью детьми погибла при пожаре в частном доме в Башкирии, сообщили в ГУ МЧС по региону в пятницу, 18 ноября.
Спасатели сообщили, что около 3:30 (мск) в деревне Матвеевка в Стерлитамакского района произошел пожар в квартире двухквартирного дома.
«В ходе тушения обнаружено семь погибших, из них двое взрослых — мужчина и женщина и пятеро детей — мальчики. Медицинскими работниками констатирована их смерть», — сообщили в ведомстве.
На момент прибытия пожарных происходило открытое горение одной из квартир дома по всей площади. В 05:19 (мск) пожар локализован на площади 56 кв.м. Кроме того, спасателям удалось вытащить из горящего дома двоих детей. Об их состоянии не сообщается.
На данный момент причина пожара пока не установлена, работает следственно-оперативная группа, эксперт испытательный пожарной лаборатории и дознаватели МЧС России.
В ликвидации возгорания участвуют 62 человека и 25 единиц техники.
17 ноября сообщалось, что на рынке «Садовод» в Москве возник пожар. По данным «Известий», огнем были охвачены контейнеры на территории рынка. Наблюдалось задымление. Было эвакуировано около 150 человек. В результате возгорания никто не пострадал.