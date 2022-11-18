Названа предварительная причина смертельного пожара в Башкирии

Предварительной причиной смертельного пожара в Башкирии является короткое замыкание. Об этом в пятницу, 18 ноября, сообщили в экстренных службах.

Причины пожара устанавливают специалисты регионального МЧС и следственные органы. У них поинтересовались, мог ли огонь вспыхнуть из-за короткого замыкания. «В том числе», — сказали специалисты «РИА Новости».

Глава Башкирии Радий Хабиров заявил о создании оперативного штаба, который на месте занимается расследованием причин трагедии.

«Организацию похорон и все сопутствующие расходы возьмем на себя. Позаботимся о детях, которые остались у погибших. Соответствующие поручение Минздраву даны», — написал он в своем Telegram-канале.

Также Хабиров поручил оценить ущерб, который пожар причинил жильцам соседней квартиры и оказать им помощь.

В ночь на 18 ноября в деревне Матвеевка Стерлитамакского района произошел пожар в квартире двухквартирного дома. В результате погибла семья с пятью детьми. Позднее в СК по региону отметили, что всего в квартире находились семеро детей, двоих из них спас отец. Однако спасти свою жизнь и остальных членов семьи он не смог.

Как сообщили власти региона, погибшая при пожаре семья была благополучной и воспитывала, в том числе, приемных детей.

Следственное управление СК России по Республике Башкортостан возбудило уголовное дело по факту гибели людей в пожаре.