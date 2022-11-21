Турция снова нанесла авиаудары по северу Сирии

Вооруженные силы Турции обстреляли из тяжелого вооружения Кобани и Телль-Тамер, передает 21 ноября курдское информационное агентство Firat.

«Турецкое государство обстреливает из тяжелого вооружения деревни Зормиксар, Ашме, Шекслер, Кесра Эхмед Мунир и Визит на западе Кобани. Правительственные силы Дамаска также присутствуют в этих пунктах», — сказано в сообщении.

Уточняется, что турецкие силы атаковали населенные пункты Тил Эль-Лебен и Гозелие в районе Хесеке Тил Темир.

Накануне, в ночь на 20 ноября, стало известно об авиаударах по северу Сирии. По данным «Сирийских демократических сил», они были нанесены по Кобани.

Министерство национальной обороны Турции подтвердило воздушную операцию «Коготь и меч» против сирийского крыла запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана. Позже глава минобороны страны Хулуси Акар сообщил, что турецкая армия уничтожила штабы, базы и укрытия террористов в Ираке и Сирии.

В результате авиаударов турецких F-16 по населенным пунктам провинции Алеппо пострадали мирные жители и военные Сирийской Арабской Республики. Об этом на брифинге 20 ноября сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев в Сирии генерал-майор Олег Егоров.

Турция провела на севере Сирии с 2017 года три военные операции. В результате появилась буферная зона безопасности между городами Аазаз и Джераблус к северу от Алеппо. Также турецкие войска взяли под контроль Африн и пограничные районы к востоку от реки Евфрат.