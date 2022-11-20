Три вертолета и пожарный поезд привлекли к тушению пожара в центре Москвы
Три вертолета Ка-32 и пожарный поезд привлекли к тушению пожара на цветочном складе в центре Москвы. Об этом 20 ноября сообщили в МЧС.
«На месте пожара для замера воздуха на предмет превышения вредных веществ работает передвижная лаборатория», — уточнили в пресс-службе МЧС.
Пожар произошел около 15:00. Пожару присвоен третий уровень сложности. По информации «Известий», площадь пожара 2,5 тыс. кв. м. Семь человек эвакуировали из горящего здания.
Согласно последним данным, в здании обрушились межэтажные перекрытия. Незадолго до этого сообщалось, что внутри были заблокированы два человека. К ним пытаются пробиться спасатели.