Крупный пожар произошел на площади трех вокзалов в Москве

Крупный пожар разгорелся в районе Комсомольской площади (трех вокзалов) в центре Москве. Об этом сообщают 20 ноября очевидцы, публикуя в Сети фото и видео с места.

На снятых одним из очевидцев кадрах виден Ленинградский вокзал, от которого поднимаются густые черные клубы дыма

Пожарные уже выехали на место возгорания. В МЧС РФ по столице сообщили, что информация о пожаре по адресу: Комсомольская площадь, д. 1А, стр. 18, поступила в 14:57.

«В пути следования наблюдается сильное задымление. Информация уточняется», — сообщило ведомство в своем Telegram-канале.

17 ноября пожар произошел на рынке «Садовод». По данным «Известий», огнем были охвачены контейнеры на территории рынка. Наблюдалось задымление. Было эвакуировано около 150 человек. По предварительным данным, площадь возгорания составила около 50 кв. м.