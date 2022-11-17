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Пожар на рынке «Садовод» в Москве ликвидировали
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Пожар на рынке «Садовод» в Москве ликвидировали

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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В Москве ликвидирован пожар на рынке «Садовод». Об этом 17 ноября говорится в сообщении на сайте торгового комплекса.

Отмечается, что в результате возгорания никто не пострадал.

«Известия» показали кадры с места происшествия, на которых видно, что пожар потушен. Внутри рынка перемещаются люди.

«По предварительным данным, площадь возгорания составила около 50 кв. м. В настоящий момент торговый комплекс «Садовод» продолжает работу в прежнем режиме», — сказано в публикации на сайте рынка.

Ранее сообщалось, что на рынке «Садовод» возник пожар. По данным «Известий», огнем были охвачены контейнеры на территории рынка. Наблюдалось задымление. Было эвакуировано около 150 человек.

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