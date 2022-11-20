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Два человека заблокированы в горящем складе в центре Москвы

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Два человека заблокированы в горящем складе в центре Москвы. Об этом 20 ноября сообщили экстренные службы.

Спасатели подчеркнули, что все силы направлены на спасение людей, передает ТАСС. По данным «Известий», пожар произошел на цветочном складе.

Пожар произошел около 15:00. После этого очевидцы ЧП начали распространять видео, на которых видны клубы дыма.

Пожару присвоен третий уровень сложности. Площадь возгорания — около 2 тыс. кв. м. К тушению привлекают пожарный поезд. Обсуждается вопрос о привлечении авиации.

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