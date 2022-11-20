Очевидцы публикуют видео с места пожара у площади трех вокзалов в Москве
Очевидцы в воскресенье, 20 ноября, публикуют в Сети видео с места пожара на Комсомольской площади (площадь трех вокзалов) в Москве.
На кадрах, в частности, видно Ленинградский вокзал, от которого поднимаются густые черные клубы дыма.
Ранее в МЧС России по Москве сообщили, что сообщение о пожаре по адресу Комсомольская площадь, д. 1А, стр. 18 поступило в 14:57. В экстренных службах уточнили, что пожару присвоен второй номер сложности из пяти возможных.
В пресс-службе Московско-Тверской пригородной пассажирской компании сообщили ТАСС, что пожар в складском здании на Комсомольской площади не повлиял на движение пригородных поездов Ленинградского направления Октябрьской железной дорог.