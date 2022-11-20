Пожару на Комсомольской площади в Москве присвоен третий уровень сложности

Разгоревшемуся пожару в складском помещении на Комсомольской площади, также известной как площадь Трех вокзалов, в Москве присвоен третий уровень сложности из пяти. Об этом сообщили 20 ноября в экстренных службах города.

Ранее сообщалось, что пожару был присвоен второй уровень сложности.

«В настоящее время пожарные работают над спасением людей, которые находятся внутри горящего складского здания на Комсомольской площади и просят о помощи», — передает сообщение ТАСС.

В МЧС РФ по столице отметили, что сообщение о пожаре по адресу: Комсомольская площадь, д. 1А, стр. 18 поступило в 14:57. По прибытии пожарных было установлено, что происходит загорание в двухэтажном кирпичном складском здании.

«Что (именно. — Ред.) горит и площадь — уточняется», — добавили в ведомстве.

Очевидцы также сообщают о сильном задымлении в районе инцидента.

В столичном департаменте транспорта отметили в свою очередь, что пожар в центре Москвы не влияет на дорожное движение.

«Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняется. Данный инцидент на дорожное движение не влияет», — говорится в сообщении дептранса в Telegram-канале.