Площадь пожара в складском здании в центре Москвы составляет около 2 тыс. кв. м

Площадь пожара, произошедшего 20 ноября на цветочном складе в районе Комсомольской площади (площадь Трех вокзалов) в центре Москвы, составляет около 2 тыс. кв. м. Об этом сообщили в МЧС.

Из здания уже эвакуировали семь человек. Экстренные службы ранее сообщили, что в помещении оказались заблокированы два человека.

Пожару на складе, расположенному по адресу Комсомольская площадь, дом 1А, строение 18, присвоен третий уровень сложности из пяти. Сообщение о возгорании поступило в 14:57. По прибытии пожарных было установлено, что происходит загорание в двухэтажном кирпичном складском здании.

Очевидцы рассказали, что на месте пожара видны густые клубы дыма, которые поднимаются за Ленинградским вокзалом.

17 ноября пожар произошел на рынке «Садовод». По данным «Известий», огнем были охвачены контейнеры на территории рынка. Наблюдалось задымление. Было эвакуировано около 150 человек. По предварительным данным, площадь возгорания составила около 50 кв. м.