Семь человек эвакуировали из горящего здания в центре Москвы

Спасатели эвакуировали семерых человек из горящего складского здания в районе Комсомольской площади (площадь трех вокзалов) в центре Москвы. Об этом экстренные службы сообщили 20 ноября.

Ранее пожару был присвоен третий уровень сложности из пяти.

В МЧС РФ по столице отметили, что сообщение о пожаре по адресу: Комсомольская площадь, д. 1А, стр. 18 поступило в 14:57. По прибытии пожарных было установлено, что происходит загорание в двухэтажном кирпичном складском здании.

По данным «Известий», пожар произошел на складе цветов. Очевидцы также сообщают о сильном задымлении в районе инцидента.

В столичном департаменте транспорта отметили в свою очередь, что пожар в центре Москвы не влияет на дорожное движение.

«Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняется. Данный инцидент на дорожное движение не влияет», — говорится в сообщении дептранса в Telegram-канале.