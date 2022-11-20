Эксперт спрогнозировал резкое подорожание газа в Европе к концу зимы

В Европе цена за газ может составить несколько тысяч долларов за 1 тыс. куб. м. к концу отопительного сезона — в феврале–марте. Об этом рассказал эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

По словам эксперта, это связано с уменьшением количества топлива в подземных газовых хранилищах (ПГХ) к концу сезона и возможным сокращением поставок газа из России.

«Всегда самые высокие цены, самый сложный период бывает в феврале–марте, потому что еще продолжается отопительный сезон, а газа в подземных хранилищах становится мало. Здесь вполне возможно, что мы в феврале–марте увидим сверхвысокие цены в несколько тысяч долларов за тысячу кубов», — сказал Юшков в эфире радиостанции «Говорит Москва» в пятницу, 18 ноября.

Он добавил, что если поставки газа из России в Европу станут меньше, то к концу отопительного сезона цена за газ может составить $3 тыс. за тысячу кубометров.

Юшков отметил, что раньше Европа тратила около €10 млрд, а в этом году эта сумма выросла в 15 раз.

Цены на газ в Европе продолжают расти. 15 ноября стало известно, что стоимость декабрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах превысила отметку $1350 за 1 тыс. куб. м.

В октябре эксперт Института развития технологий ТЭК Елена Зотова сообщила «Известиям», что объемы европейских хранилищ газа не позволяют обеспечить нужды промышленности и жителей, поэтому газ придется докупать с наступлением холодов «и цены на него из-за возросшего спроса вырастут до астрономических величин».

В то же время в Институте проблем энергетики заявили, что запасы газа в Европе могут закончиться уже в январе, если поставки из России прекратятся.

Западные страны решили снизить зависимость от российских энергоресурсов на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля. Президент России Владимир Путин 13 апреля заявил, что отказ ряда государств от нормального сотрудничества с российской стороной нанес удар по экономике стран, где теперь растут цены на энергоносители.

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