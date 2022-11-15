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Цены на газ в Европе поднялись выше $1350

Эксперт Беспалов: причины роста цен на газ в ЕС — похолодание и риск задержки восстановления поставок СПГ в Техасе
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Фото: Global Look Press/dpa/Marijan Murat
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Цена газа в ходе торгов 15 ноября продолжила расти. Так, стоимость декабрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах превысила отметку $1350 за 1 тыс. куб. м, следует из данных лондонской биржи ICE, опубликованных на официальном сайте.

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Аналитик «КСП Капитал УА» Михаил Беспалов рассказал «Известиям», что волатильность цен на газ в Европе сохраняется, хотя по сравнению с августовскими пиками голубое топливо значительно подешевело. Этому способствовала теплая погода и относительно высокий уровень заполнения европейских газовых хранилищ. Эксперт привел данные Reuters, согласно которым на 13 ноября уровень заполнения хранилищ превышал 95%.

«Тем не менее, в последние дни котировки вновь перешли к росту. Причинами могут выступать как прогнозируемое похолодание, так и возможные задержки восстановления поставок с завода по сжижению газа Freeport LNG в Техасе. О вероятной отмене поставок с завода, запланированных на ноябрь и декабрь, со ссылкой на источники сообщает Bloomberg», — объяснил Беспалов.

Накануне сообщалось, что биржевые цены на газ в Европе достигли $1256 за 1 тыс. куб. м.

27 октября эксперт Института развития технологий ТЭК Елена Зотова сообщила «Известиям», что объемы европейских хранилищ газа не позволяют обеспечить нужды промышленности и жителей, поэтому газ придется докупать с наступлением холодов «и цены на него из-за возросшего спроса вырастут до астрономических величин».

Западные страны решили снизить зависимость от российских энергоресурсов на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля. Президент России Владимир Путин 13 апреля заявил, что отказ ряда государств от нормального сотрудничества с российской стороной нанес удар по экономике стран, где теперь растут цены на энергоносители.

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