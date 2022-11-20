На западе Москвы обнаружили тело женщины с многочисленными гематомами

На западе Москвы сотрудники полиции обнаружили тело 42-летней женщины со следами побоев. Об этом стало известно в субботу, 19 ноября.

Правоохранительные органы обнаружили тело Натальи П. на Ярцевской улице. На лице убитой были выявлены многочисленные гематомы.

Также в квартире находился сожитель Натальи, который вел себя агрессивно.

На месте происшествия работают сотрудники полиции. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее, 18 ноября, вблизи жилого дома на Севастопольском проспекте в Москве было найдено тело 29-летней Юлии Ткачевой с множественными колото-резаными ранениями. Момент убийства попал на видео.

На следующий день сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в убийстве. 25-летний Шохрухбек Каримов в ходе допроса полностью признал свою вину и рассказал, что сделал это из-за измены.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк рассказала, что убитая перед случившимся обращалась в полицию с жалобой на то, что ее преследуют, однако его личность раскрывать она не хотела.