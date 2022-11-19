Экс-глава минфина США заявил о необходимости переговоров России и Украины

России и Украине настало время провести переговоры. Об этом 17 ноября заявил бывший министр финансов США Стивен Мнучин.

По его словам, эту тему должны были поднять на саммите G20 президент США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин.

«Я абсолютно уверен, что пришло время для переговоров. В лучшем случае мы можем остановить боевые действия, даже если нет постоянного перемирия. И один из моментов, на который я очень надеялся во время встречи президента Байдена с президентом Си, заключался в том, что два мировых лидера могли бы совместно решить этот вопрос», — приводит слова Мнучина CNBC.

Экс-глава минфина также отметил, что если конфликт затянется, то Европа может столкнуться с серьезными последствиями.

18 ноября представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что Вашингтон не толкает президента Украины Владимира Зеленского к переговорам с Россией, а решение о готовности к ним Киев должен принимать самостоятельно. По его словам, переговоры сейчас не ведутся, так как Зеленский дал понять, что не готов к ним.

Ранее, 16 ноября, председатель комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли заявил, что зимой боевые действия на Украине могут замедлиться, что создаст окно для урегулирования конфликта. Кроме того, генерал заявил, что украинским боевикам не удастся выбить российские войска.

Обозреватель газеты The Wall Street Journal Сет Кропси выразил мнение, что Вашингтон испугали слова Милли о перспективах диалога между Россией и Украиной. Журналист также указал на возникшую в США тенденцию к переходу отставных офицеров в правительство. По его мнению, в дальнейшем к власти могут прийти люди, чье мнение не соответствует позиции Белого дома и большинства в конгрессе США.

14 ноября президент США Джо Байден заявил, что с наступлением зимы ожидается замедление темпов боев на Украине. Байден пояснил, что в США не станут вести никаких переговоров без участия Киева, так как решение о переговорах украинская сторона должна принимать самостоятельно.

В начале октября Киев официально отказался от переговоров с Москвой. Тогда украинский лидер ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны о невозможности проведения переговоров.

В том же месяце президент России Владимир Путин заявил, что для достижения результатов по урегулированию ситуации вокруг Украины нужно сесть за стол переговоров. Он отметил, что киевские власти при этом на данный момент не имеют желания говорить с Москвой.

24 февраля Россия начала проведение спецоперации по защите Донбасса. Путин объявил об этом решении на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских военных.

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