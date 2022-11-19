В деле убитой на юге Москвы девушки появился новый свидетель

В деле об убийстве Юлии Ткачевой юге Москвы появился новый свидетель. Об этом 19 ноября сообщили в столичном ГСУ СК.

«В качестве свидетеля допрошен второй мужчина. Установлено, что он не был осведомлен о совершенном подозреваемым убийстве. Они познакомились 18 ноября 2022 года, и фигурант был пассажиром с онлайн-сервиса поиска автомобильных попутчиков», — говорится в сообщении.

Отмечается, что параллельно с этим сотрудники доставили в отделение главного подозреваемого — Шохрухбека Каримова. При обыске сотрудники обнаружили и изъяли у него орудие преступления.

Тело 29-летней Юлии Ткачевой с множественными колото-резаными ранениями было найдено накануне вблизи жилого дома на Севастопольском проспекте в Москве. Момент убийства попал на видео.

Личность подозреваемого установлена. Им оказался 25-летний Каримов, которого задержали в Тамбовской области. Источник в правоохранительных органах сообщил, что за день до гибели убитая обращалась в полицию с сообщением о преследовании. Полицейские выезжали на сообщение, но никого не обнаружили.

По факту случившегося возбуждены два уголовных дела.