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Эдгард Запашный поддержал Минеева перед поединком с Родригесом

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Фото: РЕН ТВ
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Народный артист России, дрессировщик Эдгард Запашный поддержал российского бойца Владимира Минеева перед боем с бразильцем Фернандо Родригесом. Об этом он рассказал «Известиям» в пятницу, 18 ноября.

«Болеть буду, конечно, за Володю. Разница в килограммах (23 кг. — Ред.) — серьезный аргумент для Володи. Знаю, что абсолютно супертяжелая категория — не его родная стихия, вот он решил попробовать себя в ней. У меня ощущение, что опыт и скорость Володи и разница в весе — в его пользу. Володя его разберет», — отметил Запашный.

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Он добавил, что у Минеева отличная физическая подготовка, благодаря которой он выдерживал многие серьезные бои.

В этот же день Фернандо Родригес рассказал о сокровенной молитве перед боем с Владимиром Минеевым. По его словам, он просит у Бога победы и защиты для себя и соперника, чтобы никто из них не пострадал. Сам Минеев признавался, что перед поединками у него немало ритуалов и даже суеверий. Ради победы он меньше общается, не передает деньги из рук в руки и не только.

Минеев и Родригес сразятся в главном бою очередной суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ», прямая трансляция которой состоится 18 ноября. Зрители РЕН ТВ смогут увидеть прямую трансляцию на телеканале. Также она будет вестись на YouTube-канале «Ушатайка».

Турнир в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ. Суперсерия. Минеев VS Родригес» состоится в Москве на «ЦСКА Арене». Он впервые пройдет по правилам кикбоксинга.

Бой хедлайнеров турнира россиянина Владимира Минеева против бразильца Фернандо Родригеса будет длиться пять раундов по три минуты. Родригес станет одним из самых крупных соперников Минеева за всю его спортивную карьеру. Как показало взвешивание, разница в весе бойцов составила 23 кг. Результат Минеева — 95, Родригеса — 118 кг.

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