Реклама
Прямой эфир
Армия
ВС РФ успешно провели летные испытания комплекса «Сармат»
Мир
Министерскую декларацию АТЭС приняли с учетом позиции России
Мир
Премьер Украины заявил о выводе из строя почти половины энергосистемы страны
Происшествия
ВСУ обстреляли из минометов город Алешки во время вывоза мирных жителей
Мир
Москалькова обратилась в СЕ и БДИПЧ с требованием осудить видео убийства пленных РФ
Общество
Подозреваемый в резонансном убийстве женщины в Москве задержан под Тамбовом
Общество
Пробки в Москве достигли девяти баллов
Армия
Минобороны сообщило о содержании пленных ВСУ согласно Женевской конвенции
Мир
Суд освободил из-под домашнего ареста экс-президента Молдавии Додона
Армия
В ЛНР установили виновных в расстреле российских военнопленных
Мир
Премьер Грузии сообщил о призывах Киева открыть второй фронт против РФ
Мир
В Одессе снова осквернили памятник Пушкину
Сюжет:

МИД РФ потребовал от международных организаций осудить расстрел российских пленных

Зхаарова: требуем от международных организаций осудить массовый расстрел российских военнопленных
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

МИД РФ потребовал от международных организация осудить расстрел российских пленных, а также провести тщательное расследование ситуации. Об этом 18 ноября заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова.

Обмен по пунктам: из плена возвращены 107 российских военнослужащих
Всем им уже оказывается медицинская и психологическая помощь

«Требуем от международных организаций осудить это вопиющее преступление, провести его тщательное расследование. Каждое совершенное украинскими вооруженными формированиями зверство не останется безнаказанным», — говорится в заявлении Захаровой, размещенном в Telegram-канале МИДа.

Представитель внешнеполитического ведомства подчеркнула, что опубликованное видео расстрела — очередное доказательство военных преступлений украинской стороны, которое в том числе нарушает международное гуманитарное право и Женевскую конвенцию.

Захарова напомнила, что МИД РФ и ранее указывал на случаи жестокого отношения Украины к пленным, однако все они были проигнорированы со стороны «коллективного Запада».

«Подобное одобрение со стороны американских и европейских кураторов делает их соучастниками того, что творят пестуемые ими украинские неонацисты», — добавила Захарова.

По ее словам, в сложившейся ситуации речь идет не только о радикальных организациях Киева, а обо всех солдатах Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые выполняют приказы своих командиров и придерживаются неонацистской идеологии. Всё это, считает представитель МИДа, доказывает преступную суть украинского режима.

Ранее в этот день в Минобороны заявили, что украинские боевики совершили намеренное убийство выстрелами в голову более 10 попавших в плен российских военнослужащих. Как отметили в ведомстве, украинские пленные содержатся в соответствии с положениями Женевской конвенции.

В российском военном ведомстве напомнили, что расстрел стал не первым и не единичным военным преступлением Киева. Это распространенная практика в Вооруженных силах Украины (ВСУ), активно поддерживаемая киевским режимом и «в упор не замечаемая его западными покровителями».

Тогда же в пятницу журналист крупнейшей немецкой ежедневной газеты Bild Джулиан Рёпке призвал расследовать инцидент с расстрелом российских пленных. Так, 12 ноября в одном из Telegram-каналов украинских неонацистов опубликовали видео, на котором видны тела по меньшей мере 11 российских пленных солдат.

Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело по факту расстрела представителями Украины пленных российских военнослужащих. Сейчас, как добавили в ведомстве, принимаются меры к идентификации лиц, снявших видео.

Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022