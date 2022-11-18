МИД РФ потребовал от международных организаций осудить расстрел российских пленных

МИД РФ потребовал от международных организация осудить расстрел российских пленных, а также провести тщательное расследование ситуации. Об этом 18 ноября заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова.

«Требуем от международных организаций осудить это вопиющее преступление, провести его тщательное расследование. Каждое совершенное украинскими вооруженными формированиями зверство не останется безнаказанным», — говорится в заявлении Захаровой, размещенном в Telegram-канале МИДа.

Представитель внешнеполитического ведомства подчеркнула, что опубликованное видео расстрела — очередное доказательство военных преступлений украинской стороны, которое в том числе нарушает международное гуманитарное право и Женевскую конвенцию.

Захарова напомнила, что МИД РФ и ранее указывал на случаи жестокого отношения Украины к пленным, однако все они были проигнорированы со стороны «коллективного Запада».

«Подобное одобрение со стороны американских и европейских кураторов делает их соучастниками того, что творят пестуемые ими украинские неонацисты», — добавила Захарова.

По ее словам, в сложившейся ситуации речь идет не только о радикальных организациях Киева, а обо всех солдатах Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые выполняют приказы своих командиров и придерживаются неонацистской идеологии. Всё это, считает представитель МИДа, доказывает преступную суть украинского режима.

Ранее в этот день в Минобороны заявили, что украинские боевики совершили намеренное убийство выстрелами в голову более 10 попавших в плен российских военнослужащих. Как отметили в ведомстве, украинские пленные содержатся в соответствии с положениями Женевской конвенции.

В российском военном ведомстве напомнили, что расстрел стал не первым и не единичным военным преступлением Киева. Это распространенная практика в Вооруженных силах Украины (ВСУ), активно поддерживаемая киевским режимом и «в упор не замечаемая его западными покровителями».

Тогда же в пятницу журналист крупнейшей немецкой ежедневной газеты Bild Джулиан Рёпке призвал расследовать инцидент с расстрелом российских пленных. Так, 12 ноября в одном из Telegram-каналов украинских неонацистов опубликовали видео, на котором видны тела по меньшей мере 11 российских пленных солдат.

Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело по факту расстрела представителями Украины пленных российских военнослужащих. Сейчас, как добавили в ведомстве, принимаются меры к идентификации лиц, снявших видео.

Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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