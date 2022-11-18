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Посол РФ в Польше назвал потери «Газпрома» после изъятия акций в EuRoPol Gaz

Посол РФ в Польше Андреев: в ситуации с EuRoPol Gaz не идет речи о приватизации, но «Газпром» не сможет распоряжаться своими акциями
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Фото: Getty Images/Omar Marques
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Посол России в Польше Сергей Андреев в беседе с «Известиями» рассказал, какие последствия для «Газпрома» повлечет решение Варшавы изъять акции компании в EuRoPol Gaz, владеющей участком газопровода Ямал – Европа.

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Как объяснил дипломат, «Газпром» владеет 48% акций совместной российско-польской компании EuRoPol Gaz, которая является собственником польской части газопровода Ямал – Европа, по которому до мая текущего года осуществлялся транзит в основном российского газа. Небольшая часть газа, которая шла по этому газопроводу, предназначалась для Польши.

«То есть Польша по договоренности с Германией забирала часть газа, который предназначался для Германии. В конце апреля польские власти внесли «Газпром» в санкционный список и лишили его права распоряжаться акциями в EuRoPol Gaz. Фактически «Газпром» был отстранен от деятельности в компании. В этой связи Россия приняла решение о запрете транзита российского газа по газопроводу, а еще раньше правительство России приняло решение о запрете поставок газа Польше, потому что Варшава отказалась платить в рублях за российский газ. То есть с мая не осуществляется транзит российского газа через Польшу. Смысл деятельности компании EuRoPol Gaz исчез», — подчеркнул посол.

Андреев продолжил, что все решения в компании должны приниматься только при наличия согласия обеих сторон, но, как объясняют польские специалисты, это решение требовалось, чтобы обеспечить текущую деятельность компании — для выплаты зарплаты сотрудникам, решения административных вопросов.

«Сказать, что это сильно изменило ситуацию в наших с Польшей отношениях, нельзя, но вместе с тем, это, мягко говоря, недружественный акт со стороны польских властей, нарушающий российские права и права «Газпрома» как совладельца польской части ямальского газопровода, который был построен на средства российской стороны», — добавил он.

Как пояснил посол, на сегодняшний день речи об изменении права собственности не идет, однако «Газпром» лишен возможности распоряжаться своими акциями и получать дивиденды от них.

«Это новая нормальность — когда можно отобрать у нас половину наших золотовалютных резервов, и все прочие действия, которые предпринимаются по захвату российской собственности и средств не только российского государства, но и российских граждан», — заключил Андреев.

О том, что Варшава решила изъять долю российской энергетической компании в операторе польской части газопровода Ямал – Европа EuRoPol Gaz, сообщило 14 ноября издание Parkiet.

EuRoPol Gaz — совместное предприятие «Газпрома» и польской компании PGNiG, владеющее польским участком газопровода Ямал – Европа.

Газопровод проходит по территории России, Белоруссии, Польши, Германии. На польской территории проложено 683 км трубопровода, находятся пять компрессорных станций: «Чеханув», «Шамотулы», «Замбрув», «Влоцлавек», «Кондратки».

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