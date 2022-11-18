Мэр Донецка сообщил о ранении не менее шести жителей при обстреле со стороны ВСУ

Как минимум шесть человек ранены в одном из домов Киевского района Донецка при обстреле со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в пятницу, 18 ноября, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

«По поступившей информации, в результате обстрела Киевского района в одном из домов по проспекту Титова ранения получили как минимум шесть человек», — написал он в Telegram-канале.

Кулемзин добавил, что бригады скорой помощи развозят пострадавших по больницам города. Подробности уточняются.

Проспект Титова является одной из центральных улиц Донецка. В этом районе находятся стадион «Донбасс Арена», гостиница «Шахтер Плаза», краеведческий музей, железнодорожная больница.

Накануне в результате обстрела со стороны ВСУ Куйбышевского района Донецка погиб мужчина.

Тогда же сообщалось, что вооруженные формирования Украины обстреляли Пролетарский район Донецка из американских реактивных систем залпового огня HIMARS. Обстрел произошел ночью. Было выпущено две ракеты из установки М142.

До этого, 1 ноября, в Кировском районе Донецка на мине «Лепесток» подорвался несовершеннолетний мирный житель. Подросток 2008 года рождения наткнулся на сброшенную украинскими боевиками запрещенную противопехотную мину ПФМ-1 на улице Делегатской. Власти ДНР призвали граждан быть внимательными и осторожными.

Замдиректора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Константин Воронцов 17 ноября заявил, что Запад закрывает глаза на применение Вооруженными силами Украины противопехотных мин и мин-ловушек против мирных жителей.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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