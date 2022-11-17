В МИД РФ указали на игнорирование Западом применения ВСУ оружия против мирного населения

Запад закрывает глаза на применение Вооруженными силами Украины (ВСУ) противопехотных мин и мин-ловушек против мирных жителей, заявил в четверг, 17 ноября, замдиректора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Константин Воронцов.

«Страны Запада закрывают глаза на применение ВСУ, в том числе против мирного населения, противопехотных мин и мин-ловушек, на продолжающееся активное минирование населенных пунктов», — сказал он во время выступления на проходящем в Женеве Совещании государств — участников Конвенции о «негуманном» оружии (КНО).

С конца июля участились обстрелы боеприпасами, начиненными противопехотными минами ПФМ-1. Так, украинские боевики заминировали Донецк, населенные пункты Ясиноватая, Макеевка и Пантелеймоновка. Мины «Лепесток» были хаотично разбросаны по улицам, вблизи учебных заведений и других гражданских объектов.

По словам Воронцова, подобное молчание западных стран «ведет к дальнейшей деградации международно-правовой системы в области контроля над вооружениями, разоружения и нераспространения». Россия «мириться с подобным положением дел не намерена», поэтому продолжит предпринимать шаги по укреплению КНО и протоколов к ней.

«Призываем государства-участники, которым не безразличны международный мир и безопасность, а также жизни мирных граждан, присоединиться к нашим усилиям», — передает его речь пресс-служба МИД РФ.

Ранее, 1 ноября, в Кировском районе Донецка на мине «Лепесток» подорвался несовершеннолетний мирный житель. Подросток 2008 года рождения наткнулся на сброшенную украинскими боевиками запрещенную противопехотную мину ПФМ-1 на улице Делегатская. Власти ДНР призвали граждан быть внимательными и осторожными.

22 октября житель города Первомайска в Луганской Народной Республике (ЛНР) подорвался на противопехотной мине «Лепесток». В связи с этим мэр города Сергей Колягин поручил профильным службам разместить в общественных местах наглядную информацию о возможном нахождении мин «Лепесток», а также дал указание оповещать граждан об опасности через СМИ.

Использование противопехотных мин ПФМ-1 «Лепесток» запрещено в вооруженных конфликтах из-за их опасности для гражданских лиц. Их запрет закреплен Конвенцией ООН, к которой присоединились 163 государства, включая Украину. Фотоматериалы применения такого оружия ВСУ в Донбассе уже направлены РФ в ООН.

Специальная операция России по защите мирных жителей Донбасса, которая началась 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе на фоне обстрелов со стороны украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».