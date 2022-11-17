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Мирный житель погиб при обстреле Донецка украинскими боевиками

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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В результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) Куйбышевского района Донецка погиб мужчина. Об этом сообщается в Telegram-канале штаба территориальной обороны Донецкой Народной Республики (ДНР) в четверг, 17 ноября.

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«ВСУ обстреляли Куйбышевский район Донецка, погиб мужчина», — написано в сообщении штаба.

Там также призвали жителей города не выходить из дома без лишней надобности.

Ранее в этот же день сообщалось, что вооруженные формирования Украины обстреляли Пролетарский район Донецка из американских реактивных систем залпового огня HIMARS. Обстрел произошел ночью. Было выпущено две ракеты из установки М142.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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