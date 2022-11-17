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Украинские националисты обстреляли Донецк из американских HIMARS

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Фото: commons.wikimedia.org/Cpl Lauren Whitney
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Вооруженные формирования Украины обстреляли Пролетарский район Донецка из американских реактивных систем залпового огня HIMARS. Об этом в четверг, 17 ноября, сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации вопросов прекращения огня.

«03:26 — н.п. Мемрик — г. Донецк (Пролетарский р-н): выпущено две ракеты из установки М142 HIMARS», — отмечается в тексте сообщения, опубликованного в Telegram-канале центра.

Ранее, 11 ноября, Донецк в очередной раз подвергся обстрелу из американских реактивных систем со стороны украинских радикалов. Тогда националисты выпустили шесть снарядов по Куйбышевскому району города.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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