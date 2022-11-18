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Дуда объяснил, почему ПВО не сбило летящую в Польшу ракету

Дуда: ПВО Польши не имело возможности сбить упавшую на территорию страны ракету
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Фото: REUTERS/KPRP/Poland's President Office/Jakub Szymczuk
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Противовоздушная оборона (ПВО) Польши не имела возможности сбить упавшую на территорию страны украинскую ракету. Об этом в пятницу, 18 ноября, заявил польский лидер Анджей Дуда.

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«Ни одна страна на свете не обладает такой системой обороны, которая защищала бы всю территорию страны, особенно на таком небольшом расстоянии от границы, если там нет никаких стратегических объектов», — сказал он в ходе выступления на «Конгрессе 590» в Жешуве, трансляцию которого вело Польское телевидение.

Дуда напомнил, что в результате произошедшего погибли двое мужчин. Он назвал инцидент несчастным случаем.

«Упала ракета. Шесть километров от нашей границы. На поле, но уже на нашей территории. Удалось ли ее перехватить? Нет. Не удалось ее перехватить. Такова правда», — добавил президент Польши.

В этот же день Gazeta Wyborcza опубликовала схему, на которой прослежен путь ракеты, упавшей на Пшеводов. Согласно схеме, российская ракета летела на Добротворскую ТЭЦ. Во Львове сработала система ПВО, но украинская ракета промахнулась и полетела в Польшу.

Военный эксперт Михал Пекарски в интервью изданию указал на то, что упавший на польской территории снаряд свидетельствует о недостаточно сильной системе ПВО страны. Также он подчеркнул, что снаряд упал в нескольких километрах от границы, где не было жизненно важных объектов.

О падении ракеты на территории села Пшеводув на востоке страны, в результате чего погибли два человека, сообщалось 15 ноября. Некоторые западные политики, в том числе президент Украины Владимир Зеленский, сразу же поспешили обвинить Россию в ударе по Польши.

Минобороны РФ, в свою очередь, назвало провокацией домыслы о вероятном отношении России к инциденту, указав, что Москва не наносила удары по целям вблизи польско-украинской границы. Опубликованные в Польше фотоснимки обломков были идентифицированы российским специалистами как элементы зенитной управляемой ракеты комплекса ПВО С-300 Воздушных сил Украины.

Позже агентство Reuters со ссылкой на источник в НАТО сообщило, что президент США Джо Байден проинформировал НАТО и G7 о том, что взрыв в Польше был вызван украинской ракетой противовоздушной обороны (ПВО). Генсек НАТО Йенс Столтенберг также заявил, что, по предварительной оценке альянса, в Польше упала ракета ПВО Украины.

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