Еврокомиссия отреагировала на доклад Швеции о диверсиях на «Северных потоках»

В Европейской комиссии (ЕК) осведомлены о докладе Швеции по диверсиям на «Северных потоках». Об этом в пятницу, 18 ноября, сообщил официальный представитель ЕК Эрик Мамер.

«Мы видели сообщения. <...> Мы лично не участвуем в расследовании, но принимаем очень серьезно безопасность всей критической инфраструктуры ЕС», — сказал он на брифинге в Брюсселе.

В пятницу в службе государственной безопасности Швеции заявили, что на «Северных потоках» подтвержден факт диверсии. В пресс-релизе ведомства отмечается, что в ходе расследований, проведенных в Балтийском море, были найдены следы взрывчатки. Подчеркивается, что шведская служба безопасности «усиленно работает» над расследованием диверсии.

В прокуратуре Швеции также подтвердили факт саботажа.

Ранее, 11 ноября, издание Wired со ссылкой на информацию аналитической компании SpaceKnow сообщило, что незадолго до инцидента рядом с трубопроводами «Северный поток» и «Северный поток – 2» были замечены суда с отключенными датчиками о локации. Корабли находились в непосредственной близости от мест, где произошла авария.

Утечки на «Северном потоке» и «Северном потоке – 2» (СП и СП-2) были обнаружены 26 сентября. В момент ЧП были зарегистрированы два мощных подводных взрыва.

Президент России Владимир Путин 12 октября назвал аварии на газопроводах актом международного терроризма. Следователи ФСБ России возбудили уголовное дело.