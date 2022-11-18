В России заявили о нехватке частот для мобильного интернета

«Вымпелком» (бренд «Билайн») начал использовать частоты в предназначенном для 3G-диапазоне 2,1 ГГц в Подмосковье для оказания услуг четвертого поколения (LTE), сообщили «Известиям» в компании в пятницу, 18 ноября.

Этот перевод частот (рефарминг) позволил в 1,5 раза увеличить среднюю скорость мобильного интернета, уверены представители оператора. Рефарминг — один из инструментов операторов, который позволяет преодолеть дефицит частот для LTE, ведущий к снижению скорости мобильного интернета и быстроты загрузки сайтов при общем росте трафика, объяснил «Известиям» сотрудник компании — партнера нескольких операторов. По его словам, в РФ проблема с частотами обострилась из-за прекращения поставок нового оборудования, посетовал он.

Снижение скорости мобильного интернета в России уже началось, сообщали ранее в компании TelecomDaily. Там уточняли: с ноября 2021-го по середину марта 2022-го она сократилась с 21,7 Мбит/с примерно до 21 Мбит/с. К концу этого года по сравнению с мартом средняя скорость может снизиться еще примерно на 1 Мбит/с, считают аналитики компании.

С учетом роста мобильного интернет-трафика и отсутствия отечественного оборудования операторы неизбежно будут приближаться к пределам пропускной способности сетей, спрогнозировали в «Мегафоне». Можно отложить этот момент, если у операторов появится возможность полноценно использовать уже выделенные полосы частот, считают в компании.

При сохраняющихся темпах роста потребления трафика операторы связи в ближайшие годы столкнутся с дефицитом частот, согласны в МТС.

«Операторы заинтересованы в получении дополнительного частотного ресурса. В частности, это может быть конверсия диапазона 800 МГц и освоение 694–790 МГц. Кардинальным способом преодоления дефицита можно считать выделение операторам частотного ресурса под стандарт 5G», — отметил представитель компании.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

В связь лицом: в РФ возник дефицит частот для мобильного интернета