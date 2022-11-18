Политолог Максимов отказал Пелоси в политических перспективах

Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси, которая отказалась возглавлять демократов при главенстве республиканцев, не имеет политического будущего. Об этом «Известиям» 18 ноября заявил политолог Андрей Максимов.

По словам эксперта, Пелоси — посредственный политик, который ставит борьбу с республиканцами выше интересов страны.

«Она довольно долго была лидером демократического большинства в нижней палате конгресса. Еще при Трампе. Тогда она отметилась многократными попытками его импичмента», — напомнил политолог.

Максимов добавил, что Пелоси на прежней должности в случае серьезного кризиса была четвертым человеком, который мог исполнять обязанности руководителя страны.

К тому же возраст спикера палаты представителей, которой на данный момент 84 года, указывает на то, что пора отдохнуть от политики.

17 ноября Пелоси заявила, что не будет переизбираться на роль лидера фракции демократов. Она продолжит работать в палате представителей в качестве избранного от Калифорнии депутата.

Днем ранее стало известно, что Республиканская партия набрала 218 мест, необходимых для получения большинства в палате представителей американского конгресса. Победа республиканцев положит конец пребыванию Пелоси на посту спикера в январе.

13 ноября Демократическая партия США получила минимальный перевес для большинства в сенате. Ей досталось 50 мест из 100 возможных. В случае равенства при голосовании свой голос ей сможет отдать вице-президент США Камала Харрис. Тогда же американский лидер заявил, что ситуация на промежуточных выборах складывается хорошо.