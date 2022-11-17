Пелоси отказалась быть лидером демократов в палате представителей США

Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси объявила, что не будет переизбираться на роль лидера фракции демократов. Об этом она заявила 17 ноября в ходе заседания в конгрессе.

«С огромной уверенностью я не буду добиваться переизбрания в качестве лидера демократов в следующем созыве. Для меня пришло время, чтобы новое поколение вело за собой фракцию демократов, которую я столь глубоко уважаю. Я благодарна за то, что столь многие готовы взвалить на свои плечи эту колоссальную ответственность», — сказала Пелоси.

Она продолжит работать в палате представителей в качестве избранного от Калифорнии депутата.

Пелоси являлась лидером демократов с 2003 года, до этого в течении года она была парламентским организатором от своей партии. В разное время на протяжении восьми лет ее лидерство во фракции позволяло ей быть спикером.

Ранее, 16 ноября, стало известно, что Республиканская партия набрала 218 мест, необходимых для получения большинства в палате представителей американского конгресса. Победа республиканцев положит конец пребыванию Пелоси на посту спикера в январе.

13 ноября Демократическая партия США получила минимальный перевес для большинства в сенате. Ей досталось 50 мест из 100 возможных. В случае равенства при голосовании свой голос ей сможет отдать вице-президент США Камала Харрис.

Промежуточные выборы в американский конгресс прошли 8 ноября. На следующий день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что отношения РФ и США остаются и будут оставаться плохими в ближайшее время, выборы в американский конгресс на это не повлияют. Он отметил, что в Кремле проанализируют информацию о выборах в конгресс.