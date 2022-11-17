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МИД РФ допустил техническую пролонгацию зерновой сделки без изменений по срокам и охвату

МИД: Россия допускает пролонгацию зерновой сделки без изменений по срокам и охвату
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Фото: РИА Новости
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Россия допускает техническую пролонгацию зерновой сделки без изменений по срокам и охвату. Об этом в четверг, 17 ноября, заявили в Министерстве иностранных дел РФ.

«120 дней для черноморской зерновой сделки кажется оправданным»
Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин — о продлении соглашения и проблемных аспектах Стамбульских договоренностей

Соглашение, срок действия которого истекает 18 ноября, автоматически продлевается на 120 дней при отсутствии возражений какой-либо из сторон. Как утверждают в ведомстве, таких возражений не было.

«Российская сторона также допускает техническую пролонгацию «черноморской инициативы» без каких-либо изменений по срокам и охвату. В Москве четко и откровенно подчеркивали и продолжают подчеркивать взаимоувязанный «пакетный» характер договоренностей по украинскому продовольствию и эффективному выполнению российско-ооновского меморандума по нормализации отечественного сельхозэкспорта», — говорится в сообщении на сайте министерства.

В МИД РФ отметили предпринятые усилия по разблокированию задержанных в европейских портах удобрений и указали на недопустимость дальнейшего затягивания в осуществлении поставок в беднейшие страны. Уточняется, что любые попытки использовать гуманитарный коридор в Черном море в провокационных военных целях будут решительно пресекаться.

Ранее в этот день замглавы МИД РФ Александр Панкин заявил, что Москва не собирается «рубить» зерновую сделку, однако для ее проведения очень важен пакетный характер договоренности. Он отметил, что одним из достижений саммита G20 стала декларация, в которой сказано, что соглашение состоит из двух частей.

Тогда же в четверг в этот день президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил продление зерновой сделки на 120 дней.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что приветствует согласие всех сторон продлить зерновую сделку.

Продовольственная сделка была заключена 22 июля в Стамбуле. Тогда министр обороны России Сергей Шойгу и генсек ООН подписали меморандум о содействии поставкам российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Одновременно с этим украинская делегация подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна.

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