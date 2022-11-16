ВОЗ предрекла более чем миллиарду человек проблемы со слухом из-за наушников

Около миллиарда молодых людей по всему миру могут столкнуться с риском потери слуха из-за прослушивания музыки в наушниках на высокой громкости и посещений клубов или подобных заведений. Об этом говорится в докладе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), опубликованном 15 ноября в журнале The BMJ Global Health.

Авторы исследования утверждают, что безопасный уровень шума для взрослых не должен превышать 80 дБА, однако часто молодые люди слушают музыку в наушниках на уровне 104–112 дБА. Более того, средний уровень громкости в развлекательных заведениях колеблется от 104 до 112 дБА.

Также специалисты проанализировали 33 исследования из России, Великобритании, Франции, Испании и других стран, где поучаствовало более 19 тыс. человек в возрасте от 12 до 34 лет.

Выводы показали, что использование наушников на небезопасной громкости распространено на 24% во всем мире, а посещение шумных заведений — на 48%.

Опираясь на эти данные, специалисты предрекли проблемы со слухом у 0,67–1,35 млрд молодых людей по всему миру. В связи с этим исследователи призывают правительства разных стран обратить внимание на глобальную проблему и создать необходимые меры профилактики для граждан.

О том, что проблемы со слухом могут начаться после продолжительного прослушивания громкой музыки в наушниках, в середине июня рассказывал ведущий категорийный менеджер магазина аудиотехники Dr.Head Алексей Новосельцев.

По его словам, звуки при 85 дБА безопасно можно слушать до восьми часов, при 88 дБА — до четырех часов, а если уровень звука повысится до 100 дБА, то время прослушивания сократится до 15 минут.

В конце мая «Известия» сообщали о частой проблеме с беспроводными наушниками: устройства безо всякой видимой причины начинают глохнуть и хрипеть. Иногда снижается громкость, а зачастую они вообще отключаются от смартфона.

Тогда ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин рассказал, что проблемы могут возникнуть в местах большого скопления пользователей. Происходит это потому, что использующих один и тот же частотный диапазон (2,4 ГГц) Bluetooth-устройств становится всё больше, а емкость диапазона ограничена. Беспроводные гаджеты начинают мешать друг другу.