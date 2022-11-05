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Звук и ум: спрос на смарт-колонки в России вырос на 80%

Популярность этих гаджетов специалисты рынка объясняют общим дефицитом доступных развлечений
Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников
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На фоне дефицита офлайн- и онлайн-развлечений российские пользователи скупают электронные игрушки, в первую очередь умные колонки. За первые девять месяцев 2022 года их продажи выросли на 80%, рассказали «Известиям» опрошенные ритейлеры. Это едва ли не единственная категория электроники, спрос на которую вырос по сравнению с прошлым годом. Такие гаджеты можно беспрепятственно купить, на них нет дефицита, что подогревает спрос. Также в умных колонках установлен полностью российский софт, ключевые электронные компоненты, а дополнительные комплектующие можно приобрести без проблем, говорят эксперты.

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Год колонки

За первые девять месяцев 2022 года продажи умных колонок с голосовыми помощниками выросли в РФ на 80% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года — до 1,35 млн штук. Об этом «Известиям» рассказали в «М.Видео-Эльдорадо». Сам объединенный ритейлер нарастил продажи этих гаджетов в четыре раза, добавили в компании.

В сети «Мегафона» за тот же период было продано на 25% больше умных колонок, чем за аналогичный период прошлого года, сообщил «Известиям» директор по продажам «Мегафона» Давид Борзилов. Рост связан с интересом покупателей к умному дому — колонки с голосовым помощником используются для управления его элементами, сказал он.

В «Ситилинке» реализация умных колонок подскочила на 85% в штуках, рассказал «Известиям» руководитель группы закупок аксессуаров и сетевого оборудования ритейлера Денис Чернов. А на Ozon за первое полугодие 2022 продажи таких гаджетов выросли на 70% год к году, сообщили в пресс-службе маркетплейса.

Звук и ум
колонка
Фото: Global Look Press/Komsomolskaya Pravda

Объем российского рынка смарт-колонок в деньгах по итогам трех кварталов превысил 11 млрд рублей, что уже близко по продажам к традиционным категориями бытовой техники, например утюгам: их продажи составили 12,5 млрд рублей. Категория умной аудиотехники имеет потенциал и для дальнейшего роста за счет аудитории, которая либо только пробует новый для себя товар, либо приобретает повторно — в другую комнату, для ребенка или же в подарок, — считает руководитель бизнес-юнита «Развлечения и гаджеты» «М.Видео-Эльдорадо» Сергей Сухоруков.

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В отличие от другой бытовой техники и электроники ассортимент умных колонок не сократился — большая часть этих устройств разработана российскими компаниями. В этих девайсах используется отечественный софт, поэтому о дефиците умных колонок говорить не приходится, есть задел для роста их продаж, отмечает представитель одного из ритейлеров.

В числе пяти наиболее популярных у российских потребителей брендов колонок — «Яндекс» (голосовой ассистент — «Алиса»), VK («Маруся»), Xiaomi («Маруся»), JBL («Алиса») и Sber («Салют»), утверждают в «М.Видео-Эльдорадо». Представители ритейлера отмечают, что спрос на умные колонки растет вместе с продажами гаджетов для умного дома: розеток (которые позволяют с помощью голосовой команды, поданной колонке, отключать электроприборы), лампочек (меняют яркость) и т.п. С помощью колонок также можно управлять более серьезной техникой, такой, например, как телевизоры и пылесосы.

Самыми популярными остаются умные колонки начального уровня, которые обладают полным функционалом голосового помощника, — «Яндекс Станции Мини» и «Лайт», «Капсулы Мини» от VK, отметили в Ozon.

Звук и ум
колонка
Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

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В этом году действительно наблюдается высокий спрос на умные устройства, отмечают в пресс-службе VK.

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— Например, продажи наших умных колонок «VK Капсула» и «VK Капсула Мини» увеличились за текущие девять месяцев в 2,6 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Повышенный интерес связан с тем, что растет узнаваемость умных гаджетов, а также появляется более ясное понимание сценариев их использования дома, — отметили в компании.

У голосовых помощников появляется новая привлекательная функциональность для пользователей — например, у «Маруси» появился семейный режим и теперь дети еще больше защищены от нежелательного контента.

— Взрослые оценят стереопару — колонки «VK Капсула Мини» можно объединять для более объемного и чистого звучания, — добавили в VK.

По словам гендиректора TelecomDaily Дениса Кускова, умные колонки — едва ли не единственная категория бытовой техники и электроники, продажи в которой выросли в этом году. Рынок ноутбуков, к примеру, сократился примерно на треть, на столько же — смартфонов, добавил он.

Интерес к умным колонкам объясним — количество развлечений сократилось в принципе. Стали менее доступны путешествия, сузился репертуар традиционных и онлайн-кинотеатров. Люди ищут новые эмоции, и электронные игрушки, в том числе колонки, дают их, — рассуждает эксперт.

Дениса Кусков отмечает, что растет спрос не только на колонки с голосовыми помощниками, но и на компьютерные игры — ожидается, что по итогам 2022 года их продажи по сравнению с предыдущим вырастут на 25%.

Звук и ум
умный дом
Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Рынок игр на физических носителях за первые восемь месяцев этого года в штуках показал рост порядка 10%, его объем составил около 1,1 млн штук, подсчитали в «М.Видео-Эльдорадо».

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По мнению ведущего аналитика Mobile Research Group Эльдара Муртазина, росту спроса на умные колонки способствует увеличение популярности умного дома — за год продажи интеллектуальных устройств с дистанционным управлением в РФ выросли в 2,5 раза.

— Техника становится умнее, а управлять умными розетками, лампами или телевизорами удобнее голосом, чем со смартфона. Люди начали ценить эти удобства, они начинают рассказывать друг другу о преимуществах этих технологий, что стимулирует дополнительные продажи, — утверждает эксперт.

Он добавил, что в сегменте развлечений в России также усилился спрос на облачный гейминг.

Умные колонки — это база для создания системы умного дома и часто именно их выбирают в качестве первого смарт-устройства, согласен Денис Чернов. Популярность таких девайсов растет, они стоят недорого и позволяют протестировать управление различными устройствами дистанционно с помощью голоса.

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