Юрист назвала порядок получения льготной ипотеки жителями новых территорий РФ

Член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова в среду, 16 ноября, рассказала «Известиям» о порядке получения льготной ипотеки жителями новых территорий России — Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей.

Как объяснила эксперт, льготная ипотека позволяет гражданам взять займы на приобретение недвижимости по сниженным процентам. Снижение процентов происходит за счет выдаваемой государством компенсации займодавцу — банку.

Право на льготную ипотеку имеют граждане России. Помимо этого, для получения льготной ипотеки нужно соответствовать предъявляемым банком условиям, например по наличию источников дохода.

С марта 2022 года максимальная сумма льготной ипотеки составляет: для жителей Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области — 12 млн рублей, а для жителей остальных регионов — 6 млн рублей.

«Для получения льготной ипотеки нужно обратиться в банк — участник программы. Список банков — участников программы льготной ипотеки можно посмотреть на официальном сайте «спроси.дом.рф». Выбрав подходящий банк, следует обратиться туда, подготовив необходимые документы: паспорт, СНИЛС, справка 2-НДФЛ, в некоторых случаях банк может запросить иные документы, например свидетельство о браке», — рассказала Спиридонова.

Для того чтобы выбрать наилучшие условия льготной ипотеки, следует обратиться сразу к нескольким банкам, добавила юрист.

Ранее в этот день «Ведомости» со ссылкой на Минфин сообщили, что жители новых регионов России могут рассчитывать на льготную ипотеку.

При этом в этот же день замглавы Минфина Алексей Моисеев в кулуарах Госдумы заявил журналистам, что выдача льготной ипотеки под 7% на жилье в новостройках закончится 31 декабря.

31 октября сообщалось, что в 2023 году россиян ждут приятные дополнения в налоговой сфере. При оформлении налогового вычета срок ожидания сократится с трех месяцев до 12 дней. Кроме того, планируется повысить ставки по имущественному вычету на новостройки и налоговому вычету за образование детей.

Вместе с тем Минфин РФ не исключил в отдельных случаях расширения льготной ипотеки на вторичный рынок жилья на новых российских территориях, так как на данный момент там практически нет новостроек, сообщил журналистам в кулуарах Госдумы замминистра финансов Алексей Моисеев.

28 октября эксперт Алексей Кричевский спрогнозировал ситуацию на рынке ипотеки в 2023 году в России. Он заявил, что прогнозы относительно рынка недвижимости и ипотеки во многом зависят от того, как в итоге отреагирует экономика РФ на введенные Западом санкции.