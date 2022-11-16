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Участники музыкального проекта «Автора!» прислали около 3,5 тыс. работ

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Фото: РИА Новости/Алексей Майшев
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Композитор и продюсер Игорь Матвиенко 16 ноября рассказал о ходе международного конкурса авторов русской песни «Автора!». По его словам, всего участники прислали около 3,5 тыс. работ.

Продюсер пояснил, что авторы отправляли по две композиции, где одна отбиралась для конкурса, а вторая — для более детального ознакомления с автором.

17 ноября жюри объявит первый список из 100 песен, авторы которых пройдут в следующий этап, сообщил Матвиенко.

Продюсер напомнил, что песни будущих победителей будут исполнены популярными артистами страны, а организаторы конкурса помогут с пиаром композиций и вручат денежные призы. Все авторы также смогут зарабатывать со своих треков в будущем.

«Мы пытаемся поддержать молодых авторов, которых никто не знает. Наверняка среди них есть таланты, есть какие-то алмазы, которые нужно немножко подрисовать, чтобы получился бриллиант», — заявил композитор.

Проект «Автора!» создан при участии руководителя арт-кластера «Таврида» Сергея Першина и директора АНО «Национальный открытый чемпионат творческих компетенций ArtMasters» Борислава Володина.

Цель конкурса — открыть новые имена и таланты, способные создать произведения на русском языке, которые войдут в «золотой фонд» отечественной песенной культуры.

Как рассказал «Известиям» Матвиенко, идея о создании появилась после того, как президент РФ Владимир Путин предложил сделать конкурс с песнями на русском языке.

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