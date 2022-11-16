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Во Франции возмутились реакцией Макрона на падение ракет в Польше

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Фото: REUTERS
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Слишком сдержанная реакция президента Франции Эммануэля Макрона на инцидент с падением ракет в Польше вызвала насмешки у аудитории газеты Le Figaro.

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По данным издания, глава государства «связался с польскими коллегами» и «следит за ситуацией», «рассматривает возможности для обсуждения ситуации на высшем уровне».

«Макрон «следит за ситуацией» и «рассматривает возможности»... Неудивительно, что союзники высмеивают Францию», — прокомментировал Pragmatik7.

«[Председатель Европейского совета] Шарль Мишель «в шоке», [глава Еврокомиссии] Урсула фон дер Ляйен «начеку», Эммануэль Макрон «на связи»… Дальновидные дипломаты! Куда делся современный [56-й госсекретарь США Генри] Киссинджер?» — задался вопросом Pancrace Briochet.

Впрочем, нашлись и те, кто счел дипломатичное поведение Макрона оправданным, в отличие от воинственной реакции президента Украины Владимира Зеленского.

«Нужно дождаться результатов расследования. Реакция Владимира Зеленского несколько избыточна», — написал 3570561.

Другой пользователь, в свою очередь, назвал украинского лидера клоуном и актером-неудачником, который планирует втянуть всех в третью мировую войну.

Накануне СМИ сообщили о попадании одной-двух ракет в зерносушилку в Польше на границе с Украиной, в результате чего погибли два человека.

В Минобороны России заявили, что спекуляции о якобы отношении Вооруженных сил (ВС) РФ к произошедшему являются намеренной провокацией, никаких ударов по целям вблизи украинско-польской государственной границы российскими средствами поражения не наносилось. Обломки на фото, распространенном польскими СМИ, не имеют никакого отношения к российским средствам поражения, добавили в ведомстве.

В то же время президент Украины Владимир Зеленский возложил ответственность за ЧП на Россию. Он призвал НАТО к действию.

На следующий день агентство Reuters со ссылкой на источник в НАТО, президент США Джо Байден проинформировал НАТО и G7 о том, что взрыв в Польше был вызван украинской ракетой противовоздушной обороны (ПВО).

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в свою очередь, обратил внимание на сдержанную реакцию американцев, которая контрастировала с «истерической реакцией польской стороны». По его словам, Польша могла сразу же сообщить, что речь идет об обломках украинской ракеты С-300, и специалисты сразу бы поняли, что это не могла быть ракета, которая имеет отношение к ВС РФ.

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