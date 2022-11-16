Во Франции потребовали наказать Зеленского за провокацию в отношении России

Французский политик-голлист Флориан Филиппо потребовал отобрать западное оружие у Украины из-за реакции президента страны Владимира Зеленского на инцидент с упавшими в Польше ракетами. Об этом он 16 ноября написал в Twitter.

Филиппо напомнил, что украинский лидер обвинил Россию в «нападении» на Польшу.

«После этой крайне опасной провокации он должен сдать предоставленное оружие и вернуть деньги. Своей безумной ложью он поставил нас на грань пропасти, на грань третьей мировой войны, и это не может не иметь последствий!» — добавил он.

Флориан Филиппо выразил надежду на то, что действия Зеленского откроют глаза политикам стран Запада. Он призвал власти Франции перестать уничтожать себя ради готового на преступления киевского режима.

Накануне польские СМИ распространили информацию о попадании одной-двух ракет в зерносушилку, расположенную на границе с Украиной. Погибли два человека.

Изначально в Киеве обвинили в случившемся Россию. Посол России в Варшаве Сергей Андреев был вызван в польское министерство иностранных дел в связи с инцидентом с падением ракеты на востоке страны.

Песков, комментируя ситуацию, указал на очередной взрыв «оголтелой русофобской реакции», которая не основана на реальных данных.

Позже президент США Джо Байден уведомил партнеров по НАТО и G7, что взрыв в Польше стал следствием работы украинской ПВО.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил об отсутствии подтверждения того, что инцидент с попаданием ракет на территорию Польши стал результатом преднамеренных действий.