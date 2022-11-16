Швеция направит более $350 млн на военную и гуманитарную помощь Украине. Об этом в среду, 16 ноября сообщает портал Local Sweden со ссылкой на правительство страны.

Так, $286 млн выделят на военную помощь и еще $69 млн — на гуманитарную.

«Военная помощь будет включать в себя систему противовоздушной обороны и боеприпасы, но правительство не раскрыло, какая именно система будет передана», — сообщает портал.

Отмечается, что это уже девятый пакет помощи Украине, он является самым крупным за последние восемь месяцев.

11 ноября министр обороны Швеции Пол Йонсо заявил, что шведское руководство в скором времени отправит на Украину современные системы вооружений. Кроме того, он пообещал, что Швеция продолжит предоставлять политическую, экономическую и военную помощь Украине.

На фоне спецоперации России по защите жителей Донбасса государства Запада начали поставлять Украине оружие, одной из таких стран является Швеция.

8 ноября стало известно, что страны Евросоюза не смогли договориться насчет выделения Украине макроэкономической помощи в размере €3 млрд до конца 2022 года. В ЕС выразили надежду обеспечить Киев значительной финансовой поддержкой в январе 2023 года.

До этого, 21 октября, глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что Украина сообщила Евросоюзу о необходимости получать €3–4 млрд каждый месяц для обеспечения своих потребностей.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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