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Швеция поставит Украине современное вооружение

Министр обороны Швеции Пол Йонсо: мы намерены как можно скорее сообщить о дальнейшей поддержке Украины
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Фото: Global Look Press/US Embassy In Kyiv
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Шведское руководство в скором времени отправит на Украину современные системы вооружений, рассказал в пятницу, 11 ноября, министр обороны Швеции Пол Йонсо.

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«Мы намерены как можно скорее сообщить о дальнейшей поддержке Украины, как политической, экономической, так и военной, включая передачу более совершенных систем вооружений», — подчеркнул он в беседе с агентством TT News Agency.

Йонсо сказал, что в ближайшее время стоит ожидать заявления от правительства на этот счет.

На фоне спецоперации России по защите жителей Донбасса государства Запада начали поставлять Украине оружие, одной из таких стран является Швеция.

8 ноября стало известно, что страны Евросоюза не смогли договориться насчет выделения Украине макроэкономической помощи в размере €3 млрд до конца 2022 года. В ЕС выразили надежду обеспечить Киев значительной финансовой поддержкой в январе 2023 года.

До этого, 21 октября, глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что Украина сообщила Евросоюзу о необходимости получать €3–4 млрд каждый месяц для обеспечения своих потребностей.

Спецоперация РФ по защите Донбасса, начавшаяся 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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