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Литва поддержала установку ПВО на польско-украинской границе

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Фото: REUTERS/Ints Kalnins
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Вильнюс поддерживает идею установки средств ПВО на польско-украинской границе и всем восточном фланге НАТО. Об этом заявил журналистам в среду, 16 ноября, президент Литвы Гитанас Науседа.

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Он сообщил, что польский лидер Анджей Дуда рассказал ему о планах Варшавы обратиться в альянс по поводу активации четвертой статьи договора НАТО.

«Вне всякого сомнения, Литва поддержит эту позицию и будет активно участвовать в дискуссии о дислокации систем ПВО на границе Польши с Украиной. Однако мы смотрим дальше, мы смотрим на весь восточный фланг НАТО», — сказал Науседа, трансляцию выступления которого вел портал LRT («Литовское радио и телевидение»).

Президент также напомнил, что размещение систем ПВО на восточном фланге блока стало одним из пунктов итогового документа на заседании глав стран НАТО в Мадриде, состоявшемся несколько месяцев назад.

Накануне польские СМИ распространили информацию о попадании одной-двух ракет в зерносушилку, расположенную на границе с Украиной. Погибли два человека. В этой связи премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий созвал экстренное собрание комитета совета министров по вопросам национальной безопасности и обороны.

В этот же день в Минобороны РФ в ответ на поступившие обвинения в адрес России заверили, что никаких ударов по целям вблизи украинско-польской границы в тот день не наносилось, а опубликованные фото неких обломков не имеют никакого отношения к российским средствам поражения. Кроме того, как заметил военный эксперт Юрий Кнутов, анализируя кадры с места происшествия, весьма вероятно, что на территории Польши могли упасть украинские С-300, так как ракеты ПВО Украины имеют истекший срок годности и нередко отклоняются от курса или взрываются.

Газета Wall Street Journal со ссылкой на первые выводы высокопоставленных американских чиновников написала, что ракета была выпущена из украинской системы противовоздушной обороны (ПВО).

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