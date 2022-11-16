Пентагон отказался спекулировать на теме ЧП в Польше в отсутствие фактов
Пентагон отказался спекулировать на домыслах в отсутствие фактов о падении ракет возле польско-украинской границы и обсуждать применение пятой статьи устава НАТО. Об этом 15 ноября заявил официальный представитель оборонного ведомства США Патрик Райдер.
«Я не буду спекулировать о всевозможных «если» и «когда», я буду руководствоваться фактами. Получим факты и будем отталкиваться от них», — сказал он в ходе брифинга, который транслировал портал C-Span.
Ранее, 15 ноября, польские СМИ распространили информацию о падении одной–двух ракет в зерносушилку, расположенную на границе с Украиной. Погибли два человека. В этой связи премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий созвал экстренное собрание Комитета Совета министров по вопросам национальной безопасности и обороны.
В свою очередь Минобороны РФ сообщило, что российская армия не наносила ракетных ударов по целям вблизи польско-украинской границы. Ведомство также охарактеризовало сведения, распространившиеся в польских СМИ и озвученные официальными лицам, как намеренную провокацию, направленную на эскалацию ситуации.
Заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Ведант Пател заявил о работе с Варшавой и партнерами по НАТО для сбора информации по инциденту в Польше. Он добавил, что США берут время для выяснения ситуации.
О необходимости разобраться в произошедшем заявил в этот день и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Во время переговоров с польским президентом Анджеем Дудой он указал на важность установления всех фактов инцидента с ракетами в Польше.