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Собчак посетила офис «Ростеха»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Телеведущая Ксения Собчак посетила офис «Ростеха». Как сообщает 15 ноября Telegram-канал «112», ее автомобиль заметили на территории здания госкорпорации.

Также на видео была запечатлена и сама входящая в здание Собчак.

Как отмечает «112», предположительно, у Собчак и руководства «Ростеха» назначены переговоры для урегулирования недавно возникшего конфликта.

Мера отсечения: почему Ксения Собчак покинула Россию
За что задержан ее коммерческий директор, при чем здесь сама телеведущая и глава «Ростеха» Сергей Чемезов

26 октября коммерческого директора Собчак Кирилла Суханова и экс-главреда журнала «Татлер» Ариана Романовского арестовали по делу о вымогательстве 11 млн рублей у главы «Ростеха» Сергея Чемезова. Одновременно в доме телеведущей прошли обыски по тому же делу.

В тот же день Собчак покинула Россию, уехав через Белоруссию в Литву по израильскому паспорту. Сперва сообщалось, что Собчак проходит по этому делу подозреваемой. Сейчас же утверждается, что она имеет статус свидетеля.

По версии следствия, Суханов и Романовский хотели получить от главы «Ростеха» эту сумму за удаление постов с некоторыми сведениями в Telegram-канале «Тушите свет».

По мнению юриста Алексея Гавришева, в отношении Собчак могут продолжаться следственные действия, но риск того, что ее переведут в статус подозреваемого, минимален. Как он отметил в беседе с «Известиями», в случае с Собчак речь идет о проверочных мероприятиях, при которых установлено, что она обладает какими-то интересными для следствия сведениями.

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