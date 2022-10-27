Власти Литвы подтвердили въезд Собчак в страну по паспорту Израиля

Журналист и телеведущая Ксения Собчак въехала в Литву как гражданка Израиля. Об этом 27 октября сообщил глава департамента госбезопасности страны Дарюс Яунишкис.

«Она находится в Литве и как гражданка Израиля с паспортом Израиля, ей не нужна виза, и она может ездить и быть здесь, если не ошибаюсь, 90 дней», — сказал он в эфире радио Žinių.

По словам Яунишкиса, Вильнюс не обладает конкретными разведданными, которые указывали бы на то, что Собчак представляет Литве угрозу. Он отметил, что если бы такая информация имелась, обязательно были бы приняты определенные меры.

Накануне стало известно об обысках в загородном доме телеведущей.

В то же время до конца года был арестован коммерческий директор Собчак Кирилл Суханов по делу о вымогательстве 11 млн рублей у главы «Ростеха» Сергея Чемезова. Уточнялось, что Суханов и экс-главред журнала «Татлер» Ариан Романовский, по версии следствия, хотели получить деньги за удаление постов в телеграм-канале «Тушите свет».

По данным ТАСС, подозреваемой по делу о вымогательстве стала и сама журналистка.

После в сети появилось видео, на котором, как утверждается, Cобчак пересекает белорусско-литовскую границу. При этом она купила авиабилеты в ОАЭ и в Турцию, чтобы, как сообщалось, запутать оперативников.