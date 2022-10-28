Собчак сменили статус подозреваемой на свидетеля по делу о вымогательстве

Следователь МВД отменил постановление о привлечении журналистки Ксении Собчак в качестве подозреваемой по делу о вымогательстве. Теперь она обладает статусом свидетеля, сообщил в пятницу, 28 октября, источник ТАСС в правоохранительных органах.

«В настоящий момент она имеет статус свидетеля», — сказал источник агентства.

Собчак являлась подозреваемой по делу о вымогательстве 11 млн рублей у главы «Ростеха» Сергея Чемезова, по которому проходит ее коммерческий директор Кирилл Суханов.

Суханов был задержан 25 октября в Москве и доставлен в Главное следственное управление ГУ МВД по столице. Тверской суд Москвы арестовал Суханова до 24 декабря. Он обвиняется по п. «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ («Вымогательство с целью получения имущества в особо крупном размере»).

По его делу также задержали бывшего главного редактора журнала Tatler Ариана Романовского. По версии следствия, Суханов и Романовский хотели получить от главы «Ростеха» крупную сумму за удаление порочащих сведений в Telegram-канале «Тушите свет». Романовский также заключен под арест.

В среду, 26 октября, в загородном доме журналистки прошли обыски. Позже источник «Известий» сообщил, что Собчак покинула Россию по израильскому паспорту, перейдя границу Белоруссии и Литвы пешком.