Россияне стали чаще покупать в интернете

Россияне стали в полтора раза чаще покупать товары в интернете. Объем продаж в 2022 году уже превысил 3,5 трлн рублей. При этом основная торговля идет на российских площадках, передает телеканал «Известия». В интернет-сегменте особенно эффективны массовые акции и распродажи. Именно поэтому в преддверии новогодних рекламных кампаний объем продаж может превысить 5 трлн рублей. В основном россияне заказывают в интернете электронику и бытовую технику. Жители Москвы чаще других пользуются услугами маркетплейсов.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.