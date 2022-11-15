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Депутат Госдумы Анатолий Карпов вернулся домой из больницы

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Чемпион мира по шахматам, депутат Госдумы Анатолий Карпов выписан из больницы, он вернулся домой, сообщает 15 ноября корреспондент «Известий».

Журналист снял на видео, как Карпов заходит в подъезд своего дома.

«Отлично», — ответил шахматист на вопрос журналиста о самочувствии.

Карпова госпитализировали в ночь на 29 октября. Он получил травмы в результате неудачного падения возле здания Госдумы, после чего попал в реанимацию, где его подключили к аппарату ИВЛ.

71-летний Карпов является двукратным чемпионом мира в составе сборной СССР, шестикратным победителем всемирных шахматных олимпиад в составе советской команды, трехкратным чемпионом СССР. С 2011 года — депутат Госдумы.

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