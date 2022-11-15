Депутат Госдумы Анатолий Карпов вернулся домой из больницы

Чемпион мира по шахматам, депутат Госдумы Анатолий Карпов выписан из больницы, он вернулся домой, сообщает 15 ноября корреспондент «Известий».

Журналист снял на видео, как Карпов заходит в подъезд своего дома.

«Отлично», — ответил шахматист на вопрос журналиста о самочувствии.

Карпова госпитализировали в ночь на 29 октября. Он получил травмы в результате неудачного падения возле здания Госдумы, после чего попал в реанимацию, где его подключили к аппарату ИВЛ.

71-летний Карпов является двукратным чемпионом мира в составе сборной СССР, шестикратным победителем всемирных шахматных олимпиад в составе советской команды, трехкратным чемпионом СССР. С 2011 года — депутат Госдумы.