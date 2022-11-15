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Родригес заявил о желании «побить идола» в бою с Минеевым

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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Бразильский боец Фернандо Родригес назвал 15 ноября свою цель на бой с чемпионом AMC Fight Nights Владимиром Минеевым. Бой состоится в рамках суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

«В России он идол. Чтобы стать идолом в вашей стране, мне нужно побить идола», — сказал он во время открытой тренировки.

В ответ на это Минеев усомнился в боксерских качествах своего соперника.

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«Люди, которые только начали заниматься боксом, думают, что у них что-то получается», — заявил российский спортсмен.

Ранее в этот день Родригес назвал честью возможность встретиться с Минеевым и при этом предрек свою победу над ним.

Накануне Минеев отметил, что у Родригеса большой вес и каждый удар может быть решающим. По его словам, для победы над бразильцем ему нужно будет «достать из себя все навыки».

10 ноября промоутер Владимир Хрюнов высказал свое мнение о том, как пройдет бой Минеева и Родригеса. Хрюнов уверен в сокрушительной победе Минеева, однако не исключает, что и Родригес может преподнести сюрприз.

Турнир в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ. Суперсерия. Минеев VS Родригес» состоится 18 ноября в Москве на «ЦСКА Арене». Он впервые пройдет по правилам кикбоксинга.

Телеканал РЕН ТВ покажет турнир в прямом эфире в 23:00 мск. Билеты на суперсерию «Бойцовского клуба РЕН ТВ» уже в продаже.

В программе турнира также бой российского мастера спорта по кикбоксингу Александра Гельвиха против представителя новосибирской школы кикбоксинга Дениса Бурматова. Кроме того, в соглавном поединке турнира сойдутся российский кикбоксер и боец смешанных единоборств Ислам Муртазаев и профессиональный боец из Турции Ахмет Килич.

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